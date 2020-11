Het Europarlement zegt in een verklaring afgelopen woensdag “duurzaamheid te willen stimuleren door hergebruik en reparatie te bevorderen en door praktijken aan te pakken die de levensduur van producten verkorten”. De Europarlementariërs (395 stemmen voor, 94 tegen en 207 onthoudingen) roepen de Europese Commissie op om consumenten een "recht op reparatie" te geven door reparaties goedkoper en aantrekkelijker te maken. Bedrijven moeten desnoods langer garantie geven en zorgen dat te vervangen onderdelen langer leverbaar blijven.

Smartphones

Hoewel het woord smartphone niet expliciet genoemd wordt in de verklaring, zie je aan de foto die erbij zit (zie afbeelding) dat de volksvertegenwoordigers het daar wel over hebben. Niet voor niets zeggen ze opnieuw te pleiten voor één gemeenschappelijk oplaadsysteem om elektronisch afval te verminderen, iets waar ze zich al langer voor hardmaken. Woordvoerder David Cormand van de Groenen in het Europarlement: “De tijd is gekomen om de doelstellingen van de Green Deal te gebruiken voor een interne markt die duurzame producten en diensten promoot.”

De verklaring gaat niet in op het feit dat mensen digitale apparaten zoals smartphones niet alleen vervangen omdat die verouderen, maar ook omdat nieuwe apparaten eenvoudigweg veel meer kunnen. Een 3G-toestel geschikt maken voor 5G gaat je niet zomaar lukken met een reparatie van het toestel.



In de verklaring wordt een Eurobarometer-enquête aangehaald waarin 77% van de EU-burgers zegt hun apparaten liever te repareren dan ze te vervangen. 79% vindt volgens de enquête dat fabrikanten wettelijk verplicht moeten worden om de reparatie van digitale apparaten te vergemakkelijken.

Greenwashing

De Europarlementariërs willen ook dat er regels komen voor marketing en reclame om greenwashing tegen te gaan. In dit soort advertenties doen bedrijven zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn. Ze mogen dan geen apparaten meer als ‘duurzaam’ aanprijzen als niet duidelijk is hoelang ze meegaan. “Wanneer milieuvriendelijke claims in advertenties worden gedaan, moeten gemeenschappelijke criteria worden toegepast om een dergelijke claim te ondersteunen”, schrijft het Europarlement. Het denkt daarbij aan een nieuw Europees milieukeurmerk.