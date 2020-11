Om deze digitaliseringsslag te maken, gaat KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro investeren. Dat maakte de provider vandaag bekend tijdens een beleidspresentatie. Joost Farwerck, CEO van KPN: “Goede verbindingen waren nog nooit zo belangrijk als nu. Niet eerder werkten zoveel mensen thuis. Nederland zit door COVID-19 in een digitale stroomversnelling en de roep om veilig, betrouwbaar en snel internet neemt toe. In de toekomst zullen steeds meer apparaten in en om het huis rechtstreeks met internet verbonden zijn en allerlei essentiële diensten – van zorg tot onderwijs – digitaal ondersteund worden. Dan is glasvezel essentieel.”



Vanaf volgend jaar worden jaarlijks circa 500.000 nieuwe lijnen uitgerold, dat zou volgens KPN een recordaantal zijn. Glasvezel biedt op dit moment de hoogst mogelijke up- en downloadsnelheid en is een stabieler en betrouwbaarder netwerk dat minder energie verbruikt. Ook na 2025 zegt KPN door te gaan met de vervanging van zijn kopernetwerk door glasvezel. Het bedrijf spreekt de ambitie uit om op termijn meer dan 80 procent van de Nederlandse huishoudens aan te sluiten.

Concurrentie en 5G

De uitrol van glasvezel had de afgelopen jaren niet de hoogste prioriteit bij KPN, maar blijkbaar is er iets in het beleid veranderd. Dat ‘iets’ is mogelijk de toegenomen concurrentie van VodafoneZiggo en de ontwikkeling van 5G dat om snellere verbindingen vraagt, wil je er optimaal van kunnen profiteren. Farwerck zegt daarover: “Onze strategie is niet zozeer een koersverandering, maar een koersversnelling. We versnellen, net als de digitalisering van onze samenleving. We versnellen de aanleg van glasvezel, we verbeteren de digitale klantervaring en we vernieuwen onze manier van werken.”