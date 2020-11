Google Task Mate wordt op dit moment getest in India, zo meldt techsite Gaddgets360, en behalve Google zelf kunnen ook andere willekeurige bedrijven klussen opgeven via de app. Tot de betaalde klusjes behoren naast het maken van foto’s ook het klikken óp foto’s van winkels en restaurants, het beantwoorden van vragen over persoonlijke voorkeuren en het vertalen van Engelse zinnen naar de eigen taal. De bèta-app is te vinden in de Play Store, maar alleen te gebruiken door geselecteerde testers.



In de Task Mate-app doorlopen gebruikers een driestappenplan: vind een taak bij jou in de buurt, voer hem uit en laat je uitbetalen. De klussen zijn ingedeeld in Sitting of Field-taken, oftewel: uit te voeren vanuit je luie stoel of de deur uit voor een wandelingetje. In dat laatste geval toont de app je de snelste route en de geschatte tijd die je nodig hebt om er te komen.

Online krijgen

Het nut van deze klussen: Google gebruikt de foto’s van winkels en restaurants om zijn kaarten te verbeteren en up-to-date te houden én om bedrijven die nu nog niet vindbaar zijn, online te krijgen.



App-klussers zien direct hoeveel een taak waard is. Op dit moment alleen nog in dollars, maar daarvoor is het nog een bètaversie. De afbeelding suggereert dat de opbrengst 0,25 dollar is. Echt een heitje voor een online karweitje dus. Zinnen vertalen betaalt minder goed: 5 dollarcent per taak. Ook zie je in de app jouw voltooide taken, of je ze correct hebt uitgevoerd, de taken die nog beoordeeld worden en wat je niveau is. Blijkbaar kun je ook promotie maken. Als je geen tijd of interesse hebt in de klus, kun je hem overslaan.



Om uitbetaald te worden, dienen gebruikers hun e-wallet of accountgegevens te registreren bij een van de aanbevolen externe betaalpartners. Vervolgens kunnen ze het geld laten uitkeren in hun eigen valuta. Het is nog niet bekend of en wanneer de klus-app ook in andere landen wordt getest.