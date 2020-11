Apple betaalt 113 miljoen dollar in een schikking vanwege het vertragen van zijn oudere iPhones in 2016. Het bedrijf bekent geen schuld, maar belooft voortaan “eerlijker” te zullen zijn over wat het met de batterij van zijn oudere toestellen doet.

In 2016 verminderde Apple het batterijvermogen van de iPhones 6, 7 en SE. In een software-update werd de chipsnelheid op die ‘verouderde’ telefoons verlaagd en miljoenen bezitters zagen hun iPhone daardoor trager worden. Apple weigerde destijds te reageren op wat de batterygate is gaan heten, maar had eerder wel summier aangegeven dat de telefoons waren vertraagd om problemen met die oude batterijen te voorkomen.



Nadat verschillende techonderzoekers ophef maakten over de tragere iPhones, startten 33 staten in de VS in 2017 een zaak tegen Apple, met nu deze uitkomst. Die staat overigens los van de massaclaim van individuele Amerikaanse gebruikers tegen Apple, die ook nog loopt. Hiervoor heeft het bedrijf in maart al een schikkingsvoorstel gedaan van 500 miljoen dollar.

Verkooptruc

De klagers stellen dat Apple de update op die oudere modellen bewust doorvoerde om iPhone-bezitters te dwingen een nieuwer toestel aan te schaffen. Wat het bedrijf had moeten doen, stellen ze, is de batterij in die oudere modellen vervangen en het probleem op zijn minst openbaar moeten maken. Mark Brnovich, openbaar aanklager in de staat Arizona: “Veel consumenten besloten dat de enige manier om betere prestaties uit hun smartphone te halen, was om een nieuwer model iPhone te kopen. En Apple wist maar al te goed dat precies dat het effect zou zijn.”



Apple houdt vol dat er alleen technische redenen waren om de oude telefoons aan te passen en dat daar geen financiële motieven achter zaten. Het bedrijf wil dan ook geen schuld bekennen, maar zegt alleen te betalen om de kwestie uit de wereld te helpen. Apple heeft nu wel toegezegd om de komende drie jaar op zijn website "waarheidsgetrouwe informatie" te zullen verstrekken over het energiebeheer van de iPhone, over software-updates en iPhone-instellingen. Waarom slechts drie jaar, werd er niet bij gezegd.