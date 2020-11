Simpel was al eerder eigendom van telecomprovider T-Mobile, van eind 2010 tot 2014. Het belbedrijf ging destijds op eigen benen verder, maar bleef wel gebruikmaken van het netwerk van T-Mobile. In oktober maakten beide bedrijven bekend om toch weer samen te willen gaan, maar de Autoriteit Consument en Markt moest deze overname nog wel goedkeuren. Dat is nu gebeurd, de ACM meldt dat de overname “geen noemenswaardige impact op de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatiediensten heeft”. Behalve Simpel is ook Tele2 onderdeel van T-Mobile.

Strijd

Naast T-Mobile zijn KPN en VodafoneZiggo de andere twee netwerkaanbieders in Nederland. Simpel verkoopt alleen sim-only-abonnementen voor mobiele telefoons en heeft volgens zijn eigen informatie een miljoen klanten. De nieuwe eigenaar T-Mobile zegt dat het merk blijft bestaan er dat er voor de klanten niets verandert. Het bedrijf toont zich bovendien strijdbaar: “Met deze overname kunnen we (…) op alle fronten de strijd aangaan met KPN en Vodafone.” Het bedrijf zegt open te staan voor nieuwe providers op zijn mobiele netwerk en daar ook de ruimte voor te hebben.