Vandaag is in de Amerikaanse stad Washington de Next G Alliance van start gegaan. Dit verband van techbedrijven moet ervoor zorgen dat Noord-Amerika een leidende positie krijgt in de ontwikkeling van 6G.

Terwijl 5G nog maar net in de kinderschoenen staat, richt de techwereld zijn blik al op de opvolger van het mobiele netwerk: 6G. Op initiatief van ATIS, de branchevereniging voor telecom in de VS en Canada, is nu de Next G Alliance gestart. Hierin gaan grote techbedrijven hun onderzoek bundelen, de consumentenmarkt bewerken en samen lobbyen voor overheidssubsidies. Apple, Google, HP, Intel, Cisco en Microsoft behoren tot de oprichters.

Vitaal belang

Hun doel is ervoor te zorgen dat de VS voorop blijven lopen in de ontwikkeling van het mobiele internet. Zoals de alliantie zelf zegt: “Mobiele technologie ondersteunt de ontwikkeling van belangrijke industrieën, als lucht- en ruimtevaart, landbouw, defensie, onderwijs, gezondheidszorg, media, energie en transport, die allemaal van vitaal belang zijn voor de belangen van de VS. Door Noord-Amerikaans leiderschap op het gebied van mobiele technologie in deze sleutelsectoren te waarborgen, worden de economische belangen van de regio wereldwijd versterkt en behartigd.”

Schaken op meerdere borden

Volgens de Next G Alliance zijn andere landen inmiddels al druk bezig met 6G en mogen de VS niet achterblijven. De club verwijst naar China, Japan, de EU en ook afzonderlijke Europese landen als Finland en Duitsland. Het is in dit verband opvallend dat ook niet-Amerikaanse bedrijven eraan deelnemen, zoals het Duitse T-Mobile en het Finse Nokia, maar ook de Koreaanse bedrijven LG en Samsung. Die wereldmerken schaken blijkbaar op meerdere borden tegelijk. De grote gemene deler lijkt in ieder geval dat zij een gezamenlijke vuist willen maken tegen ‘het grote Chinese gevaar’.

De alliantie begint vanaf vandaag met het instellen van werkgroepen en het opstellen van een agenda. Een plekje in een van de werkgroepen kost 20.000 dollar.