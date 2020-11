Microsoft-CEO Brad Smith is vandaag aanwezig bij het Paris Peace Forum, waar hij regeringsleiders oproept om meer te doen tegen cyberaanvallen. Smith doelt daarmee zowel op clandestiene overheidsinstanties als op cybercriminelen van wie het werk door overheden oogluikend wordt toegestaan. Vooral gezondheidsorganisaties liggen onder vuur, zegt Microsoft.

Onderscheppingen

In zijn blog van vandaag verklaart Microsoft-veiligheidstopman Tom Burt dat de software van het bedrijf de afgelopen maanden talloze cyber- en phishing-aanvallen heeft onderschept die waren gericht tegen farmaceutische bedrijven die bezig zijn met coronavaccins en tegen individuele corona-onderzoekers. Burt heeft het over zeven grote farmaceuten, maar noemt geen namen.



Hij noemt wel de aanvallers bij naam, in ieder geval hun ‘cybernaam’. Zo heeft hij het over Strontium, een Russische hacker of hackersgroep die ‘wachtwoordsprays’ gebruikt en andere brute pogingen om inloggegevens te stelen: duizenden of miljoenen snelle pogingen om accounts binnen te dringen. Zinc en Cerium zijn Noord-Koreaanse hackers, staat er in het blog, die vooral bezig waren met phishingmails. Ze deden zich voor als recruiters met verzonnen medische functies en als medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Microsoft stelt zijn beveiligingsprogramma AccountGuard gratis ter beschikking aan gezondheids- en mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden met bestrijding van de coronapandemie.