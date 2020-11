Ring heeft deze week in de VS en Canada de klanten gewaarschuwd van 350.000 slimme deurbellen, nadat er verschillende in brand zijn gevlogen en mensen hebben verwond. Dat gebeurde nadat de bezitters bij het installeren een verkeerde schroef gebruikten.

In de verpakking van de betreffende slimme deurbel (de Ring Video Doorbell 2nd Generation) zit een kleine schroef om het voorpaneeltje en de batterij vast te draaien. Daarnaast zitten er twee langere schroeven bij om de bel aan de deurpost te bevestigen. De problemen zijn ontstaan bij mensen die per ongeluk de langere schroef gebruikten om het voorpaneel vast te maken. Die schroef boorde zich vervolgens in de batterij, waarna die oververhitte en in sommige gevallen in brand vloog.



De serie deurbellen waar het om gaat, werd volgens de Amerikaanse consumentenwaakhond CPSC tussen afgelopen juni en oktober verkocht op de websites van Ring en Amazon. Volgens de organisatie zijn bij Ring inmiddels 23 gevallen bekend waarbij deurbellen in brand vlogen en wat materiële schade hebben veroorzaakt. Het bedrijf heeft echter ook acht klachten gekregen over brandwonden na een ongeluk met de deurbel.

Ring zegt inmiddels contact te hebben opgenomen met klanten die de betreffende deurbel hebben aangeschaft en heeft hen een aanvullende handleiding gestuurd met duidelijkere instructies.

Controleren

Hoewel Ring alleen spreekt over deurbellen die in de VS en Canada zijn verkocht, kun je zelf voor de zekerheid controleren of jouw apparaat er toch niet bij hoort. Het bedrijf heeft daartoe deze website geopend, waar eigenaren het serienummer kunnen controleren.