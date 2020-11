Terwijl veel gamers in spanning wachten op de nieuwe PS5 en Xbox X, meldt Nintendo dat het zijn winst in een jaar tijd heeft zien verdubbelen. De Switch-console is enorm populair en corona blijkt het bedrijf geen windeieren te leggen.

Het Japanse gamebedrijf maakte deze week bekend dat de winst in de eerste helft van zijn boekjaar met 209 procent is gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2019, een winststijging van 2,8 miljard dollar. De omzet steeg met 73 procent naar 7,4 miljard dollar. Nintendo verkocht in die periode bijna tweemaal zoveel Switch-consoles. Het bedrijf zegt dat corona daar zeker mee te maken heeft, omdat mensen vanwege het gedwongen thuisblijven veel meer zijn gaan gamen. 12,5 miljoen stuks gingen er in een halfjaar tijd van over de toonbank. “Daardoor houdt het sterke doorverkoopmomentum aan, zelfs na het zomerse verkoopseizoen”, meldt Nintendo.

Animal Crossing

Een groot succes blijft de game Animal Crossing: New Horizons. De best verkochte game voor de Switch speelt zich af op een utopisch eiland, waar mensen kunnen vissen, op insecten jagen en met vrienden op het strand spelen. Nintendo verkocht in een halfjaar tijd 14,3 miljoen exemplaren van de game, waarmee de totale verkoop op ongeveer 26 miljoen stuks komt. Ter vergelijking: van Nintendo's bestverkopende Switch-game aller tijden, Mario Kart 8 Deluxe, zijn bijna 29 miljoen exemplaren verkocht. De Nintendo Switch met 32 GB geheugen kost in Nederland 328,-.