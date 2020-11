Van Gogh-liefhebbers kunnen voortaan hun hart ophalen op het nieuwe digitale platform Van Gogh Worldwide. Alle bekende kunsthistorische en materiaaltechnische informatie over het werk van Vincent van Gogh is daar nu samengebracht.

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum zijn de oprichters van Van Gogh Worldwide. Zij beschikken over gedegen informatie over het werk van Van Gogh (1853-1890) en hebben hun specialistische kennis over het digitaal ontsluiten van gegevens gebundeld. Bij de bouw van het platform zijn verder musea, particulieren en onderzoeksinstellingen betrokken, in het bijzonder het Rijkserfgoedlaboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Koppeling naar Van Goghs brieven

Op het platform worden bij lancering de gegevens getoond van de schilderijen, tekeningen en prenten van Vincent van Gogh in Nederland: ruim duizend schilderijen en werken op papier. Van alle werken zijn de objectgegevens, herkomst, tentoonstellings- en literatuurgegevens, briefverwijzingen en materiaaltechnische informatie te raadplegen. Bijzonder is de koppeling naar de brieven van Van Gogh, zodat inzichtelijk is hoe Van Gogh het betreffende werk zelf beschreef. De technische gegevens bevatten verschillende opnames van een werk (zoals achterkant en strijklicht) en verwijzingen naar onderzoeksrapporten. Iedere afbeelding kan tot in detail onderzocht worden.

Trefwoorden

Binnen de website kunnen liefhebbers eenvoudig zoeken naar bepaalde werken, zowel op Nederlandse als op Engelse trefwoorden en op oeuvrecatalogusnummers. Ook kunnen zoekresultaten gefilterd worden op categorieën, zoals onderwerp, materiaal en periode van vervaardiging. Het platform streeft ernaar objectief te zijn: alle wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeksresultaten over de kunstwerken worden weergegeven. In de tweede fase, die begint in 2021, worden ook de werken uit collecties in het buitenland aan het platform toegevoegd. In totaal zijn er zo'n tweeduizend kunstwerken van Van Gogh bekend.