Veel producten komen in aanmerking om online te bestellen. Dat varieert van elektronica tot kleding en van huishoudelijke apparatuur tot meubels. Het is bij bepaalde aankopen mogelijk om deze te verzekeren. Bovendien zijn bij bepaalde betaalmethodes aankoopverzekeringen beschikbaar. Met betrekking tot het betalen zijn er allerlei praktische methoden beschikbaar bij vooraf betalen. Als het om het verzekeren gaat, zijn er eveneens meerdere mogelijkheden beschikbaar.



Veilig betalen

Het is in de eerste plaats belangrijk om een veilige betaalmethode te kiezen bij het doen van een online aankoop. Wil je ook op anonieme wijze betalen, dan is een paysafe card online kopen een uitstekende optie. Daarmee betaal je namelijk veilig en anoniem. Je hebt daarbij de keuze uit verschillende tegoeden variërend van 10 tot 100 euro en krijgt een code om de online betaling te verrichten. Wil je de aankoop verzekeren? Er zijn verschillende winkels die een verzekering aanbieden bij het kopen van een product. De webwinkel werkt in dat geval doorgaans samen met een verzekeraar. Een andere manier om bijvoorbeeld games veilig te betalen, is met Nintendo e-shop tegoed. Dat is een prepaid card om de Nintendo eWallet aan te vullen.



Aankoopverzekering bij betaalrekening

Naast bovengenoemde veilige betaalmethoden zijn er ook betaalopties, waarbij sprake is van een aankoopverzekering. Er zijn bijvoorbeeld banken in Nederland die een aankoopverzekering gekoppeld hebben aan de betaalrekening. In dat geval zijn een groot aantal producten die je met de betaalrekening koopt voor een periode van dertig dagen verzekerd. Bestel je bijvoorbeeld een product bij een webwinkel en krijg je het niet geleverd, dan is de aankoopverzekering van toepassing. Er geldt doorgaans wel een eigen risico en een maximaal uit te keren bedrag op jaarbasis.



Aankoopverzekering bij creditcard

Een creditcard is eveneens een betaalmethode waarbij sprake is van een koppeling met een aankoopverzekering. De dekking van een dergelijke aankoopverzekering heeft op een langere periode betrekking dan bij een betaalrekening. Bij een creditcard is het bijvoorbeeld zo dat online aankopen voor een periode van 180 dagen zijn verzekerd. De dekking heeft dan onder meer betrekking op beschadiging, verlies en diefstal. Er zijn ook creditcards die een nog langere duur hebben, zoals een verzekerde periode van 365 dagen. Ook hiervoor geldt veelal een eigen risico per gebeurtenis. Kijk altijd eerst of je een inboedelverzekering hebt die de schade van een online aankoop dekt.