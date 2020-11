“Als internet het belangrijkste slagveld wordt tijdens de verkiezingen, dan is Wikipedia de neutrale zone.” Met die slogan zet Wikipedia zichzelf neer als rots in de branding als het gaat om juiste en onpartijdige informatie. Dankzij zijn onafhankelijke status, strenge feitenchecks en de mogelijkheden om foute informatie te corrigeren, heeft Wikipedia de afgelopen twintig jaar een enorme reputatie opgebouwd als betrouwbaar online naslagwerk.



Maar ook Wikipedia, dat draait op vrijwilligers, zegt niet immuun te zijn voor gerichte campagnes die als doel hebben om te misleiden en valse beschuldigingen te uiten. Om die reden heeft de website in de aanloop naar de verkiezingen in de VS strengere maatregelen genomen. Een daarvan was de oprichting van de Disinformation Task Force, een werkgroep van veiligheidsmedewerkers uit verschillende disciplines die alle mogelijke scenario’s in kaart heeft gebracht waarop valse informatie de site kan binnendringen. Met behulp van simulaties is getraind op verschillende soorten van desinformatie-aanvallen.

Algoritmen

Daarnaast heeft Wikipedia in samenwerking met universiteiten betere algoritmen ontwikkeld die de redacteuren ondersteunen bij hun zoektocht naar desinformatie. Zo is een algoritme gebouwd dat helpt bij het opsporen van uitspraken waarvoor geen bron bekend is. Een ander is erop getraind om inconsistenties op Wikipedia en Wikidata te achterhalen, waardoor de redacteuren tegenstrijdige inhoud in verschillende Wikimedia-projecten kunnen herkennen. Weer een ander algoritme spoort sockpuppet-accounts op: een grote hoeveelheid accounts die beheerd worden door één enkele partij, wat kan wijzen op professionele sabotage.



Drie bronnen

Voor wat betreft de presidentsverkiezingen deze week heeft Wikipedia als richtlijn bepaald dat er ten minste drie betrouwbare bronnen nodig zijn voordat een kandidaat tot winnaar van een staat wordt uitgeroepen. Bovendien mag niets worden geplaatst tot minimaal 12 uur nadat een stembureau is gesloten en mogen alleen officiële bronnen worden geciteerd.