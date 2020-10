Je Samsung Galaxy-telefoon terugvinden kon al met de optie Zoek mijn mobiel. Samsung voegt nu de mogelijkheid toe om ál je Galaxy-apparaten op te sporen: je tablet, smartwatch en draadloze oortjes. Samsung combineert twee technieken voor deze zoekfunctie: Bluetooth Low Energy en Ultra-wideband. De SmartThings Find-functie vraagt om een toestel met minimaal Android 8. De signalen die de apparaatjes uitzenden, zijn versleuteld, zodat alleen de eigenaar ze kan oppikken.

Augmented reality

Om de apparaten terug te vinden, hoeven deze niet met het thuisnetwerk verbonden te zijn. De service toont de locatie van de apparaten op een kaartje. Wanneer gebruikers in de buurt komen, kunnen ze het apparaat een seintje laten geven. Bovendien zet Samsung augmented reality in, waarbij het beeld intenser van kleur wordt, naarmate je dichterbij komt.



De update voor SmartThings Find wordt deze week uitgerold. Voorlopig is de functionaliteit voorbehouden aan Galaxy-accessoires, maar Samsung meldt dat begin volgend jaar ook de Smart LTE-trackers aan de beurt zijn. Dit zijn 'slimme' elektronische labels die je aan elk object kunt bevestigen, waarvan je bang bent dat je het kwijtraakt.

