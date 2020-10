Lobe stelt gebruikers in staat snel AI-modellen te ontwikkelen zonder code te hoeven te schrijven. Het programma is, behalve voor app-ontwikkelaars, interessant voor iedereen die wil weten hoe kunstmatige intelligentie in de praktijk werkt. Het is nu gratis beschikbaar.

Het programma Lobe, eigendom van Microsoft, is in eerste instantie ontwikkeld voor beeldclassificatie. Dit betekent dat gebruikers van het programma afbeeldingen kunnen importeren van dingen die zij Lobe willen laten herkennen. De app selecteert vervolgens de juiste architectuur om voor dat doel een machine learning-model te trainen. Die AI-tool kunnen ontwikkelaars, bijvoorbeeld app-bouwers, inzetten voor beeldherkenning van wat zij maar willen.

Het programma is vanaf nu beschikbaar als openbare preview en kan vanaf de Lobe-website gratis worden gedownload voor Windows- en Mac-computers. Het is opensource en Microsoft zegt dat het programma geen privégegevens bijhoudt, en dat om het te kunnen gebruiken, geen internetverbinding of account nodig zijn.

Wat is een plant?

Er zijn nu al veel apps die werken met beeldherkenning, zoals PlantSnap. Deze smartphone-app herkent planten voor je zodra je daar een foto van uploadt. De app matcht je foto op specifieke kenmerken met zijn database en geeft je (meestal) het goede resultaat. Maar hoe weet de app dat de foto die je uploadt een plant is en geen, pak ’em beet, vliegtuig? Alle generieke kenmerken en parameters die een plant definiëren, komen terug in het AI-model.



Maar het blijft niet bij beeldherkenning alleen, schrijft Microsoft-researcher Jennifer Langston in haar blog. “Op dit moment ondersteunt Lobe beeldclassificatie, maar in de toekomst moet dit worden uitgebreid naar andere modellen en gegevenstypen.” De visuele interface van Lobe is ook geschikt voor functies zoals handschrift lezen, handgebaren herkennen, muziek horen, enzovoorts.

AI in alles

Microsoft kocht het bedrijf Lobe in 2018, als onderdeel van zijn strategie om – in de woorden van CEO Satya Nadella – “AI in te bouwen in alles wat wij maken”. Via Lobe nodigt het bedrijf ontwikkelaars én mensen die minder ervaring hebben met data uit om AI-modellen te ontwikkelen. Microsoft zegt dergelijke toepassingen terecht te zien komen in sectoren als de gezondheidszorg en de landbouw.