T-Mobile is de derde telecomprovider die 5G gaat aanbieden in Nederland, na VodafoneZiggo en KPN. Het bedrijf had al eerder bekendgemaakt dat het voor het einde van 2020 ‘5G-ready’ zou zijn, dus die belofte wordt gestand gedaan.



Voorlopig biedt dit 5G-netwerk zoals bekend nog niet de beloofde snelheid die de wereld op zijn kop moet gaan zetten. Het gaat hier om de eerste frequenties die afgelopen zomer door de overheid zijn geveild en die vooral belangrijk zijn om het netwerk landelijk te kunnen uitrollen. De veiling voor de 3,5 GHz-frequentie die voor de echte datasnelheid moet gaan zorgen, is pas in 2022 aan de beurt. Dan zullen de telecomproviders opnieuw diep in de buidel moeten tasten.



Wil je desondanks nu al van 5G gebruikmaken, dan moet je telefoon daar geschikt voor zijn. De meeste high-end telefoons die nu uitkomen, zijn inmiddels voorbereid voor het nieuwe netwerk.