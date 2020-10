Facebook Gaming trapt af met vier gratis spelletjes, waaronder PGA Tour Golf Shootout en Solitaire: Arthur’s Tale. De komende weken moeten daar meer games bij komen. De games zijn bereikbaar op het sociale platform zelf, maar ook in de Facebook Gaming-app, waar je wel eerst moet inloggen. Deze app is beschikbaar voor Android-toestellen, maar op Apple-apparaten zullen ze niet te vinden zijn. Dat wil zeggen: de app is wel te downloaden in de App Store, maar hij werkt niet. Als je de Facebook Gaming-app opent, kun je wel andere mensen bezig zien, maar zelf kun je geen games spelen. De reden: Apple is niet tevreden met de manier waarop Facebook zijn app heeft ingericht, namelijk als directe ingang naar zijn eigen sociale platform.



"Frustrerend proces"

Hoewel Facebook zegt al meerdere keren te hebben geprobeerd om zijn Facebook Gaming-app op iOS te lanceren, heeft Apple elke poging daartoe afgewezen. Al vijf keer zou Apple de app van zijn rivaal hebben geweigerd. “We hebben enorm veel tijd en energie gestoken om uit te zoeken hoe we dit op iOS kunnen aanbieden", zegt Facebook Play-manager Jason Rubin, “en het is tot nu toe een buitengewoon frustrerend proces geweest.”



Apple verklaart dat volgens zijn regels elke game apart moet worden ingediend als een eigen app, compleet met gebruikersbeoordelingen en recensies. Op een vraag van CNN Business over Facebooks klachten, antwoordt Apple dat het “constructieve feedback blijft geven over hoe Facebook zijn apps kan laten voldoen aan de App Store-richtlijnen.” Volgens Facebook wil Apple vooral de controle blijven houden over de inkomsten. “Terwijl wij mensen games willen kunnen laten spelen wanneer en hoe ze willen, ongeacht het apparaat dat ze hebben gekocht” sneert het bedrijf.

Weer een nieuwe slag dus in de oorlog tussen de techgiganten, die alle hun eigen, zeer lucratieve gamesplatform hebben.