Het Amerikaanse Waymo start deze week met een volledig geautomatiseerde robo-taxidienst. Het voertuigtechnologie-onderdeel van Google’s moederbedrijf Alphabet gaat in de stad Phoenix ritten aanbieden in minibusjes zonder menselijke begeleider aan boord.

Waymo test al een paar jaar zelfrijdende, onbemande auto’s in de buitenwijken van de Amerikaanse stad. Het voert zelfs al vijftig tot honderd ritten per week uit in volledig autonome voertuigen, maar tot nu toe alleen voor een selecte groep klanten. Het bedrijf opent nu zijn deuren voor het grote publiek en ritten kunnen worden besteld via de Waymo One-app op de smartphone. De robo-taxidienst bestrijkt nu nog een gebied van vijftig vierkante mijl rondom de stad Phoenix. Binnenkort wordt het gebied uitgebreid naar honderd vierkante mijl en pakt dan ook een aantal omliggende plaatsen in de staat Arizona mee. Sommige zelfrijdende Waymo-busjes in Phoenix hebben wel nog wel een ‘chauffeur’ aan boord, dus klanten hoeven niet gedwongen in een volledig onbemand voertuig te stappen.





Corona-proof?

De coronapandemie heeft de vraag naar taxidiensten flink verminderd. Waymo besteedt als reactie hierop meer aandacht aan het schoonmaken van zijn minibusjes, zegt het bedrijf. Het houdt de busjes op afstand in de gaten en via een intercom herinneren medewerkers klanten eraan om mondkapjes te dragen. Enkele van hun busjes zijn zelfs uitgerust met een systeem dat na iedere rit de lucht uit de cabine blaast en die zo volledig ververst. Het bedrijf is nog bezig om al zijn busjes te voorzien van schermen tussen de voor- en achterbank.

Waymo is niet het enige bedrijf dat experimenteert met onbemande taxi’s. General Motors-dochter Cruise test voertuigen in de stad San Francisco, maar tot nog toe zonder publiek. Zoox is een ander bedrijf dat aan de weg timmert, helemaal nu het recent is overgenomen door Amazon. Uber tenslotte werkt ook al jaren aan zelfrijdend en onbemand vervoer, maar de activiteiten van dat bedrijf staan op een wat lager pitje sinds het dodelijke ongeval met een van zijn testvoertuigen in 2018.