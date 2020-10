Het Artemisprogramma van NASA heeft als doel om de komende jaren nieuwe missies naar de maan te sturen. Astronauten gaan er uitgebreid onderzoek doen en langere tijd verblijven en mobiele communicatie is daarvoor een cruciale voorwaarde. Dat zegt Nokia, dat gisteren bekendmaakte dat het van NASA de opdracht heeft gekregen om een mobiel netwerk op de maan te gaan aanleggen. “Betrouwbare, hoogwaardige communicatienetwerken zijn essentieel in de ondersteuning van duurzame menselijke aanwezigheid op het maanoppervlak”, zegt Marcus Weldon, CTO van Nokia.

Maanvoertuigen besturen

Het mobiele netwerk moet simpelere communicatie tussen de astronauten mogelijk maken. Daarnaast zal het worden gebruikt om maanvoertuigen te besturen, programma’s op afstand te bedienen en om hoge-resolutie videobeelden te versturen.



Nokia gaat nu een netwerk bouwen dat mee kan reizen met de maanlander en zichzelf na aankomst kan configureren. Het bestaat uit een 4G-basisstation, gebruikersapparatuur, RF-antennes en uiteraard een hoop software. Het pakket wordt speciaal ontwikkeld om klein en licht te zijn en tegelijkertijd tegen extreme omstandigheden te kunnen. Voor 4G is gekozen, omdat het mobiele netwerk betrouwbaar is en tegen een stootje kan. 5G is nog te experimenteel op dit moment, zegt het Finse bedrijf, maar daar wordt aan gewerkt.