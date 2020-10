De Autoriteit Consument & Markt is blij met de stappen die de grote winkelketens bol.com, Coolblue en MediaMarkt hebben gezet om consumenten beter te informeren over software-updates als die online een ‘slim’ apparaat willen kopen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft grote online aanbieders van ‘slimme’ - op het thuisnetwerk aangesloten - apparaten aangesproken op hun voorlichting en zegt nu positief te zijn over de stappen die de meeste hebben gezet. Consumenten worden beter geïnformeerd hoe lang ze in ieder geval updates zullen krijgen, wat de frequentie daarvan is en wat de updates precies inhouden. De klant kan die informatie vervolgens meenemen in zijn aankoopbeslissing. De ACM vindt dit belangrijk, omdat ‘slimme’ apparaten zonder updates “onveilig en soms zelfs onbruikbaar worden”.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten vóór de aanschaf van een ‘slim’ apparaat weten hoe het is geregeld met de updates. Wij zijn blij dat steeds meer verkopers hier ook het belang van inzien.”

Ontevreden

Eind 2019 kondigde de ACM aan na te gaan in hoeverre online aanbieders deze relevante productinformatie verstrekten. Uit die inventarisatie bleek dat grote winkelketens klanten onvoldoende informeerden. De ACM heeft hen hier vervolgens op aangesproken. Drie grote aanbieders, bol.com, Coolblue en MediaMarkt, hebben inmiddels de informatie op de productpagina's van een groot aantal slimme apparaten uitgebreid en verbeterd, constateert de ACM. Coolblue gaf al informatie bij meer traditionele ‘slimme’ producten, zoals tablets en smartphones, en geeft deze informatie nu bij meer producten.

De ACM zegt dit toe te juichen en als een stap in de goede richting te zien, die ook nog door andere partijen gezet moet worden. Er loopt daarom nog onderzoek naar een ander bedrijf, naar welk maakte de ACM niet bekend.

Wat kan het allemaal?

Bij slimme apparaten moeten consumenten volgens de ACM in het bijzonder weten wat het product doet, of het kan ‘samenwerken’ met andere apparaten, hoe het is geregeld met software-updates, of je andere diensten nodig hebt om het te kunnen gebruiken en hoe het zit met het gebruik van persoonlijke gegevens. Fabrikanten die de apparaten leveren, moeten deze informatie beschikbaar stellen voor verkopers, die op hun beurt consumenten moeten informeren, zegt de ACM.



De Autoriteit Consument & Markt roept consumenten op zich te melden en slechte ervaringen over aankopen voor het Internet of Things met haar te delen.