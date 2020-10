Bovenin het scherm heeft Sony een sensor geplaatst, die de pupillen volgt en objecten op het scherm in real-time laat meebewegen. Door je hoofd naar links en rechts of van boven naar beneden te bewegen, kun je het object daardoor van meerdere kanten bekijken. Sony zegt hiervoor een speciaal algoritme te hebben ontwikkeld dat ervoor zorgt dat er geen waarneembare vertraging optreedt, voor een vloeiende 3D-beleving. Bovendien worden de beelden op het lcd-scherm apart naar het linker- en rechteroog vertaald, waardoor een stereoscopisch effect ontstaat en de kijker geen 3D-bril nodig heeft.



Wel kan het Spatial Reality Display maar één paar ogen volgen, dus samen kijken zit er voorlopig niet in. De kijker moet zich tussen de 30 en 75 centimeter afstand van het scherm bevinden en mag zijn hoofd maximaal 25 graden naar links en rechts, 20 graden omhoog en 40 graden omlaag bewegen om het 3D-effect vast te houden. Het computerscherm is dan ook niet gericht op gewone consumenten of gamers. Vooral productontwerpers, architecten en dergelijke zullen hier de meerwaarde van inzien.

Rekenkracht

Het 15,6 lcd-scherm heeft een resolutie van 3840 bij 2160 pixels, waarbij de pixels tegen de randen aan worden afgedekt om het 3D-effect te versterken. Het contrast is 1400:1, de maximale helderheid 500 nits en hij heeft een hdmi- en een usb-c-ingang. Het bijna 5 kg wegende Spatial Reality Display vraagt uiteraard flink wat rekenkracht van de computer. Sony raadt minimaal een Intel Core i7-9700K-processor aan en een Nvidia GeForce RTX 2070 Super grafische kaart.





Het computerscherm komt in november uit, maar het is nog niet bekend of het ook in Nederland geleverd gaat worden. De prijs is 5000 dollar, omgerekend circa € 4260,-



Klik hier voor Sony’s demonstratiefilmpje.