Hier zetten we de belangrijkste verbeteringen voor je op een rijtje. Daarbij gaan we in op de toepassing van deze verbeteringen in het dagelijks gebruik van je toestel. Een Apple iPhone 12 zakelijk gebruiken levert over het algemeen standaard verschillende voordelen op. In het bijzonder, wanneer je de iPhone 12 combineert met een iPad of bijvoorbeeld MacBook. Het delen van documenten is kinderlijk eenvoudig en verloopt razendsnel. Daarbij is je agenda standaard up-to-date op alle apparaten van Apple. Wel zo prettig!

Grotere iPhone 12 Pro Max om documenten te bewerken

Kort voor de vergadering documenten doornemen of deze zelfs bewerken kan met de iPhone 12 Pro Max. Het model is de grootste iPhone die Apple in de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht. De iPhone 12 Pro Max heeft een formaat van 6,7 inch. Mogelijk gebruik je een iPad of laptop voor het doornemen van documenten voorafgaand aan een vergadering. In dat geval ben je mogelijk op zoek naar een compacte telefoon. De iPhone 12 Mini kan dan de beste keuze voor je zijn. Het model heeft een formaat van slechts 5,4 inch. Handig, wanneer je deze in je broekzak of aktetas meeneemt.

Verbeterde camera met extra dieptesensor

Naast de veranderingen in het formaat van de iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 Mini zit er een verschil in de camera van de nieuwe iPhone. Zo zijn de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max uitgevoerd met een LiDAR-sensor. Deze extra dieptesensor maakt het nog gemakkelijker om fraaie foto’s en video’s te schieten. Ideaal voor zakenlui die werkzaam zijn in de bouw of makelaardij. Je wilt een te koop staande woning professioneel kunnen fotograferen, zonder eerst een cursus voor het gebruik van een spiegelreflexcamera te moeten volgen. Ook privé schiet je fraaie beelden met de verbeterde camera in de iPhone 12 Pro en Pro Max.

Snellere chip met neural engine

Aan boord van de iPhone 12 bevindt zich een A14 Bionic chipset. Deze chipset is sneller en krachtiger dan zijn voorganger. Je zal dit niet direct merken, totdat je AR-toepassingen gebruikt. Mogelijk adviseer je mensen over hun interieur en wil je hen een beeld geven van hetgeen een bepaalde kleur met een ruimte kan doen. AR vormt hier de oplossing voor! Je kunt op je iPhone 12 met apps visualiseren hoe de ruimte er straks uit komt te zien. Daarbij is de chipset voorzien van een neural engine, wat het mogelijk maakt om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Vodafone