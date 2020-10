De micro:bit-minicomputer, die door miljoenen schoolkinderen over ter wereld wordt gebruikt, krijgt zijn eerste grote update sinds zijn introductie in 2016. Het nieuwe model heeft een luidspreker en een microfoon en voor het eerst ook kunstmatige intelligentie en machine-leermogelijkheden.

De micro:bit-minicomputer is een oorspronkelijk door de Britse BBC opgezet project, maar wordt inmiddels gerund door een stichting die programmeren toegankelijk wil maken voor kinderen. Het nieuwe apparaatje komt volgende maand uit met prijzen vanaf zo’n € 12,50. “Het doel van de micro:bit is om kinderen te helpen hun creativiteit te ontwikkelen en ze te leren hoe ze de wereld om hen heen kunnen vormgeven”, zegt Gareth Stockdale, leider van de Micro Bit Educational Foundation. “Leren coderen en computer-denken vergroot hun levenskansen in de 21ste eeuw.”

Wereldwijde impact

De micro:bit werd in 2016 speciaal ontworpen voor het onderwijs en naar schatting 25 miljoen kinderen in meer dan zestig landen werken er inmiddels mee. Ook in Nederland is het minicomputertje leverbaar. “De micro:bit heeft een laag instapniveau en een hoog plafond. Je kunt hem zo geavanceerd maken als je wilt, maar hij kan ook heel basic zijn”, zegt Keith Quille. Quille is docent aan de technische universiteit van Dublin en organiseert gratis programmeersessies voor kinderen. “We onderwijzen dit op basisscholen én op universitair niveau. Omdat je niet veel andere tools nodig hebt om hem te laten werken, is de micro:bit heel toegankelijk.” Hij wordt inmiddels gebruikt op veel basis- en middelbare scholen, ook in Nederland zijn er micro:bit schoolprogramma’s.

Hoe het werkt

De micro:bit is een printplaatje ter grootte van een handpalm met een reeks van 25 lampjes die kunnen worden geprogrammeerd om letters, cijfers en andere vormen weer te geven. Daarnaast heeft hij een bluetooth-chip voor draadloze verbinding. In plaats van de code rechtstreeks in te voeren, schrijven de jonge gebruiker hun scripts in vier beschikbare web-based programmeertalen, waaronder Python en Scratch, op de computer of via een app op hun tablet of smartphone.

Eenmaal geschreven, worden de scripts overgebracht naar de micro:bit, die vervolgens functioneert als een zelfstandig apparaat, dat kan worden gebruikt om onder andere berichten te flitsen en bewegingen op te nemen. Hij kan ook aan andere elektronica worden bevestigd en dan ‘als computerbrein’ bijvoorbeeld een muziekinstrument aansturen.

Nieuwe functies

Het nieuwe model heeft een betere microprocessor, meer geheugen, een ingebouwde microfoon en luidspreker en een aanraaksensor. Omdat de hardware nu krachtig genoeg is om met machine learning om te gaan, heeft de Micro Bit Educational Foundation nu plannen om in die richting verder te gaan ontwikkelen.

Meer info op microbit.org en voor Nederland op micro-bit.nl