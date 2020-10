De computermarkt kent stormachtige tijden. De leveringsproblemen van begin dit jaar vanwege de coronacrisis zijn voorbij en de verkoop is inmiddels 9 procent hoger dan vorig jaar. Met dank aan laptops en laptop-accessoires, want de desktop lijkt definitief op zijn retour.

De wereldwijde pc-markt is volledig hersteld van de lockdowns van begin dit jaar, toen veel fabrikanten 'nee' moesten verkopen. Terwijl de fabrieken van grote computermerken en hun toeleveranciers de poorten sloten, steeg vanwege het thuiswerken juist de vraag naar apparatuur. Die inhaalslag blijkt nu gemaakt te zijn. IT-researchbedrijf Canalys heeft berekend dat in het tweede kwartaal 72,9 miljoen desktops, laptops en werkstations werden verkocht, 9 procent meer dan in diezelfde periode in 2019.

Het herstel is vooral te danken aan laptops, die zo belangrijk zijn geworden voor bedrijven, studenten en consumenten in de nieuwe corona-realiteit. Het aantal verkochte laptops en mobiele werkstations groeide met 24 procent op jaarbasis, terwijl het aantal verkochte desktops en desktopwerkstations met 26 procent daalde.

HP weer de grootste

Nadat het Amerikaanse HP in het eerste kwartaal terrein verloor, heroverde het merk in de afgelopen periode zijn marktaandeel, waardoor het Lenovo in verkoopcijfers net voorbij streefde. HP verkocht een dikke 18 miljoen computers, een groei van 17,5 procent ten opzichte van 2019. Lenovo is naar de tweede plaats gezakt met zo’n 17,5 miljoen verkochte apparaten en een groei van 7 procent. Samen bedienen deze twee merken bijna de helft van de wereldwijde pc-markt.

Dell is nummer drie met een groei van 3 procent en 12 miljoen verkopen. Apple en Acer maken de top-vijf compleet met 5,5 en 5 miljoen verkochte computers en een groei van respectievelijk 13 en 21 procent.

Computers versus smartphones

“De enorme vraag van consumenten en bedrijven heeft geleid tot verschuivingen in de hele sector”, zegt researchmanager Rushabh Doshi van Canalys. “Chrome OS en AMD hebben hun weg gevonden naar het bedrijfsleven, terwijl de nieuwe MacBooks van Apple nu op ARM-chips draaien. Na een aantal jaar waarin de innovatie zich vooral concentreerde op smartphones, richten ontwikkelaars hun aandacht nu blijkbaar weer opnieuw op de computer. Productiviteit en prestaties lijken in dit tijdperk weer voorop te staan, waarbij je echt mag zeggen dat de laptop de hele markt uit het slop heeft getrokken.”