Persbureau Reuters, dat het bericht vandaag publiceerde, haalt twee bronnen aan “die dicht bij de zaak staan”. Die melden dat Orange en Proximus de laatste tijd steeds meer onder druk stonden om Huawei als 5G-leverancier te boycotten. Aanleiding is de Amerikaanse beschuldiging dat Huawei-apparatuur gebruikt zou kunnen worden voor Chinese spionage. "Er wordt sterk aangedrongen op de noodzaak om Huawei naar de uitgang te duwen", zegt een van de twee bronnen. Brussel is de thuisbasis van de Europese Unie en de NAVO, waardoor het een strategische locatie is en een punt van bijzondere zorg voor Amerikaanse inlichtingendiensten.

Collectief besluit

Proximus en de Belgische tak van Orange sloten vorig jaar een overeenkomst om hun mobiele netwerk te delen. Daarom is de beslissing om over te schakelen naar Nokia een collectieve actie. Orange werkte sinds 2007 samen met Huawei voor de uitrol van zijn mobiele netwerk in België en Luxemburg. Proximus koos in 2009 voor het Chinese bedrijf. Geen van de partijen wilde gisteren commentaar te geven op de beslissing.



Ook andere Europese landen zijn bezig om Huawei meer beperkingen op te leggen. Duitsland wil een strengere controle op leveranciers van telecomnetwerken en in Frankrijk ligt een plan klaar om de mobiele-netwerkapparatuur van Huawei na 2028 te verbieden. Groot-Brittannië is recent al in zee gegaan met Nokia om zijn 5G-netwerk verder te ontwikkelen.

En Nederland?

Nederland heeft het standpunt dat Huawei-apparatuur niet is toegestaan in ‘kritieke delen’ van het mobiele netwerk. Wat daaronder wordt verstaan, is echter niet bekend. Het Ministerie van Economische Zaken studeert op dit moment nog op de precieze uitwerking van wat er wel en niet is toegestaan.



Onder andere KPN gebruikt Huawei voor onderdelen van het 5G-netwerk, maar het bedrijf verklaarde in juli nog dat het daarbij niet om ‘kritieke onderdelen’ gaat. KPN-topman Joost Farwerck zei niet te verwachten dat Nederland Huawei-apparatuur volledig zal verbieden. VodafoneZiggo zegt dat het nauwelijks gebruikmaakt van Huawei en dat een eventueel verbod geen invloed zal hebben op zijn mobiele netwerk.