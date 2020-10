Wie een PlayStation 5 wil aanschaffen om hem dit jaar nog onder de kerstboom te leggen, heeft flinke pech. Sinds de voorverkoop drie weken geleden begon, zijn de wachttijden voor de PS5 flink opgelopen. Grote elektronicaketens krijgen vanaf 18 november maar een beperkte voorraad binnen en bij Coolblue is het inmiddels zelfs niet meer mogelijk om hem überhaupt te reserveren. Hetzelfde geldt overigens voor de Xbox X-console van Microsoft die anderhalve week eerder, op 9 november, wordt geïntroduceerd.

Less is more

Sony houdt ondertussen de marketingcampagne gaande. In zijn blog roemt Yasuhiro Ootori, baas van de PlayStation-ontwerpafdeling, de inspanningen van zijn medewerkers om de nieuwe gameconsole ondanks de coronacrisis nog dit jaar uit te kunnen brengen. Hij prijst het ‘less is more’ design van zijn product en benadrukt de moeite die Sony heeft gedaan om de console stiller te maken.





Onder het motto ‘probeer dit vooral niet zelf’, schroeft Ootori de PlayStation 5 vervolgens uit elkaar - een leuke exercitie - en benoemt alle componenten. De link naar deze YouTube-video staat in zijn blog, maar die video is alleen in het Japans. Wil je het filmpje bekijken met Engelse ondertitels, klik dan hier.