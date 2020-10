De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister De Jonge over de corona-app en deze wordt aanstaande zaterdag officieel in gebruik genomen. De CoronaMelder is nu al te downloaden, maar is vanaf dan ook landelijk inzetbaar.

Nadat de Tweede Kamer al zijn groene licht had gegeven, heeft nu ook de Senaat ingestemd met de invoering van de CoronaMelder. De wet die dit mogelijk maakte, is met een meerderheid van 51 tegen 19 stemmen aangenomen. De tegenstanders vrezen nog altijd dat gegevens van gebruikers achterhaald kunnen worden en dat de app daarom niet voldoet aan de privacyregels. Bovendien stellen zij dat de app eigenlijk niet effectief meer is, omdat deze bedoeld is om het bronnen- en contactonderzoek te ondersteunen, terwijl datzelfde onderzoek nu juist wordt ‘afgeschaald’ door de ggd’s. Bovendien denken zij dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn en degenen die het meeste risico op besmetting lopen, juist degenen zijn die de app niet kunnen of zullen downloaden.

Elke bijdrage telt

De ja-stemmers zijn er echter van overtuigd dat de privacy inmiddels goed geborgd is en dat elke bijdrage aan de opsporing van coronabesmettingen er één is. Het ministerie van Volksgezondheid start tegelijkertijd met de landelijke introductie van de CoronaMelder met een voorlichtingscampagne over het gebruik ervan.

Eerder schreven wij al over de werking van de corona-app, dat lees je hier. De app is te downloaden in Google Play en de App Store. Alle informatie vind je op CoronaMelder.nl