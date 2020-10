Workspace is de nieuwe naam voor het geïntegreerde pakket van kantoortoepassingen, zoals tekstverwerkingsprogramma Docs, spreadsheetprogramma Sheets, mailprogramma Gmail, en apps die bedoeld zijn voor samenwerking zoals Meet, Agenda en Chat. Met dit pakket wil Google zich meer profileren als een interessante partij voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen zich in diverse vormen op Workspace abonneren. Zelfs het rode logo van Gmail is aangepast en heeft verschillende kleurtjes gekregen, zodat het nu naadloos past in de hele Workspace-collectie.

Alle toepassingen zijn uiteraard web-based en de bestanden - gedeeld of niet - bevinden zich in de cloud, op Google Drive.

Omgekeerde weg

Google lijkt hier de omgekeerde weg te bewandelen van aartsconcurrent Microsoft. Dat bedrijf bediende met zijn Office-pakketten in eerste instantie vooral de zakelijke markt en zag hoe zijn programma’s als Word, Outlook en Excel uiteindelijk ook gemeengoed werden op de consumentenmarkt. Ook bij gebrek aan serieuze alternatieven, zullen sommigen denken. Google is echter groot geworden in de publieke arena, oorspronkelijk als zoekmachine, en begint nu cloud computing ingeburgerd is geraakt, aan de verovering van het bedrijfsleven.

Door elkaar heen

Beide concurrenten erkennen dat die twee markten - consumenten en bedrijven - steeds meer met elkaar vervlecht raken. Persoonlijke en werkagenda’s worden gesynchroniseerd, ’s avonds tikken mensen nog even een werkmailtje en op het werk draait het gezinsleven op WhatsApp gewoon door. Het thuiswerken vanwege corona heeft dit fenomeen nog eens versneld. Voor Microsoft was dat steeds meer door elkaar heen lopen van werk en privé een reden om de term ‘Office’ dit jaar helemaal te laten vallen, waardoor zijn cloud-gebaseerde pakket nu simpelweg Microsoft 365 heet. Een andere reden is dat het pakket inmiddels vele meer programma’s bevat dan de traditionele kantoortoepassingen. Het is in dat verband dan ook treffend om te zien dat Google, dat al net zo’n omvangrijk pakket aan programma’s heeft, juist voor de zakelijke naam Workspace kiest.

Overigens zegt Google dat zijn Workspace nu al mag rekenen op 2,6 miljard gebruikers per maand. Dat zal dan slaan op de gebruikers van de diverse bekende apps in de collectie, niet op het pakket zelf.

@-mentions

Behalve een nieuwe naam voegt Google ook extra functionaliteit toe. Gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld direct een preview zien van links die ze in hun bestanden zetten en hoeven er daarvoor niet eerst meer op te klikken. De Google-software doet voortaan ook voorstellen voor acties wanneer je iemand in een bestand een ‘@-mention’ geeft, oftewel een het apenstaartje voor de naam van een collega tikt. Zo kun je die persoon direct een taak geven, mailen of het bestand met hem of haar delen.