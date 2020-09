Terwijl Apple onder vuur ligt bij een aantal grote app-bouwers vanwege zijn tarief van 30 procent in de App Store, komt nu ook Google met aangescherpt beleid. Het bedrijf rekent namelijk datzelfde tarief voor alle inkomsten die apps binnenhalen via zijn Google Play-appwinkel. In haar Android Developers Blog verdedigt Google-productmanager Mrinalini Loew de app-belasting die het bedrijf heft en legt ze de financiële spelregels uit: ontwikkelaars hebben tot 30 september 2021 de tijd om hun apps in te richten op het vereiste tarief en op Google's betalingssysteem. Als zij tenminste hun app willen blijven aanbieden in Google Play. Zo niet, dan worden zij uit de appwinkel gemikt.

‘Vrijheid’ bij Google

Google wil zich wel duidelijk van Apple onderscheiden als het gaat om de vrijheid van ontwikkelaars om hun apps elders aan te bieden. Het staat bedrijven vrij, verklaart de Google-manager in haar blog, om hun app op andere manieren te distribueren, bijvoorbeeld via hun eigen website of alternatieve appwinkels. Bedrijven mogen zelfs reclame maken voor die andere platforms waarop klanten de apps kunnen aanschaffen en updaten. Bovendien staat het ze vrij om daar andere prijzen te rekenen dan mensen moeten betalen wanneer zij via Google Play binnenkomen. “Het is jouw bedrijf, dat is volledig aan jou”, staat er te lezen. Apple wordt er door app-bouwers juist van beschuldigd dat het bedrijf hen volledig beknot in hun verkoopactiviteiten, op straffe van uitsluiting uit de App Store.



Overigens kun je wel een kanttekening plaatsen bij de vrijheid die Google ondernemers zegt te geven. Google Play is, als de officiële Android-appwinkel, namelijk verreweg de belangrijkste plek waar consumenten hun apps aanschaffen. Niet alleen vanwege het gemak, maar ook vanwege de zekerheid dat apps dan getest en betrouwbaar zijn.