Het klinkt logisch: als je als ouder ergens niet uitkomt met je computer of smartphone, vraag het aan je kinderen. Prolifics Testing, een Brits bedrijf in softwaretesten, liet 2664 tieners in de leeftijd van 13 tot 18 jaar ondervragen wat zij op dat gebied voor hun ouders doen. Niet alleen voor privézaken, maar ook voor werkgerelateerde IT-kwesties blijken kinderen veelvuldig te worden geraadpleegd.

Social Media

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders hun kinderen het meest inschakelen voor sociale media: hulp bij het uploaden van afbeeldingen en video's, het delen van berichten en het gebruik van hashtags op platforms zoals Facebook en Instagram (en zelfs TikTok). Gemiddeld waren kinderen het afgelopen jaar 32 uur kwijt aan het opvoeden van hun ouders op dit terrein.



E-mailinstellingen komen op de tweede plaats, daaraan besteedden de kinderen afgelopen jaar gemiddeld 29 uur. Het ging dan vooral om hulpvragen bij het verzenden van groep-e-mails, het versturen en openen van bijlagen en het organiseren van contacten. Andere klussen die hoog scoren in het onderzoek, zijn videobewerking, computerbeveiliging en hulp aan de ouders bij online shoppen en spullen verkopen op online platforms.

Zakelijk advies

Sinds een halfjaar werken veel mensen thuis en heeft het zakelijke videobellen en -vergaderen een enorme vlucht genomen. Ook daarvoor schakelen ouders bij een technisch probleem massaal hun kinderen in plaats van de werkgever. 71 procent van de ondervraagde tieners zegt dat ze hun ouders hebben wel eens hebben geholpen met hun werkzaken. Dat varieert van het instellen van programma’s als Zoom of Skype en camera- en microfooninstellingen bij een videovergadering tot het aanmaken van gespreksgroepen in WhatsApp.

Zakgeld gemist?

Het bedrijf becijferde ook hoeveel deze kinderen hadden moeten verdienen als ze voor hun IT-advies waren betaald: gemiddeld € 4.567,91 per jaar. Dat bedrag zouden mensen kwijt zijn geweest als ze voor hun computer- en smartphone-kwesties professionele freelance IT-ondersteuning hadden ingeschakeld. Dat is nog eens een behoorlijke upgrade van het zakgeld!

Aan de andere kant vermeldt het onderzoek niet wie in veel gevallen voor de computers en telefoons van die kinderen hebben betaald, en of er dus sprake is van een wellicht (meer dan) terechte compensatie…



HCC-leden zitten overigens sowieso goed: zij kunnen voor al hun computervragen kosteloos terecht bij de HCC!vraagbaak.



Foto: SpeedKingz / Shutterstock