Enkele grote techbedrijven trekken samen op tegen het monopolie van Apple over zijn App Store. Streamingdiensten Spotify en Deezer en Fortnite-ontwikkelaar Epic Games lopen voorop in de zojuist opgerichte Coalition for App Fairness.

De Coalition for App Fairness (CAF) is in het leven geroepen door bedrijven die vinden dat Apple te veel aan hen verdient en appbouwers én consumenten te weinig vrijheid geeft. Tot de oprichters behoren naast bovengenoemde bedrijven Basecamp, Blix, Blockchain.com, the European Publishers Council, Match Group, News Media Europe, Prepear, Protonmail, SkyDemon en Tile. Allemaal zeggen ze op de een of andere manier door Apple te zijn "gemangeld". Samen wilen ze de strijd aan gaan en vragen de autoriteiten om Apple tot de orde te roepen.

Oneerlijke concurrentie

De oprichters van de coalitie stellen dat Apple zijn gesloten besturingssystemen misbruikt om zijn eigen apps aan gebruikers op te dringen. Om iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers te bereiken, moeten app-ontwikkelaars van derde partijen gebruikmaken van de App Store en Apple legt daar dwingende regels voor op. Bovendien moeten bedrijven flink betalen voor de distributie van hun apps via de App Store: van alle inkomsten die apps generen (de aanschafprijs en in-app aankopen) roomt Apple dertig procent af. Bedrijven moeten hun prijzen verhogen om die kosten te compenseren en zijn dan volgens hen niet meer in staat om te concurreren met Apple’s eigen vergelijkbare apps. Dit is bijvoorbeeld de klacht van Spotify en Deezer die het moeten opnemen tegen Apple Music, volgens hem op een oneerlijke manier. Horacio Gutierrez van Spotify zegt dan ook: “De Coalition for App Fairness wil de stem zijn van app- en game-ontwikkelaars in hun wens om de keuze van de consument te beschermen en een gelijk speelveld voor iedereen te creëren.”

Fortnite

De onvrede over Apple’s appbeleid speelt al enige tijd, en werd opgevoerd na de botsing met game-ontwikkelaar Epic Games. Dit bedrijf wilde zich niet langer houden aan de 30%-deal en de Apple-versie van zijn spel Fortnite zelf voor een lager bedrag aanbieden. Apple verwijderde de game daarop uit zijn App Store, waardoor mensen met een Mac, iPhone of iPad de game niet meer kunnen downloaden of upgraden. Dit heeft inmiddels tot rechtszaken geleid.

Een ander voorbeeld is WordPress. De oprichter van dit contentmanagementsysteem stelt dat Apple geen update-versies meer in zijn App Store wilde plaatsen, omdat hij zijn app gratis wilde aanbieden terwijl Apple de inkomsten niet wil mislopen. Ook grote concurrenten zoals Microsoft en Facebook klagen over wat zij zien als Apple’s monopolistische opstelling.



Apple heeft nog geen commentaar gegeven op de Coalition for App Fairness en zijn kritiek.