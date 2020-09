Volwassenen besteden meer dan drie en een half uur per dag aan het kijken naar tv-schermen, staren vier uur naar computers en laptops en drie uur en 26 minuten naar telefoons. E-readers en spelcomputers komen daar nog eens bij. Als je alle kijktijd meeneemt, dus ook wanneer mensen twee of meer apparaten tegelijk aan hebben staan, kom je tot 17 uur per dag!

Daarmee zijn Nederlanders op de Italianen na (47 jaar) de grootste schermverslinders van de onderzochte landen. De VS volgen ons met 44 jaar schermtijd per volwassen mensenleven. We zijn er dan ook ’s morgens al vroeg bij. De gemiddelde volwassene kijkt binnen twintig minuten na het wakker worden naar een scherm, een vijfde zelfs binnen vijf minuten. Mensen geloven echter dat minder dan de helft van de tijd die ze aan deze apparaten besteden, 'productief' is. Desondanks geeft 50 procent toe dat ze zich geen raad zou weten zonder hun schermen, vooral in de huidige tijd van sociale afstand.

Verbinding met de buitenwereld

Dit onderzoek onder tweeduizend Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 82 jaar is uitgevoerd in opdracht van contactlenzenfabrikant Vision Direct. Directeur Benjamin Dumaine: “We hebben geluk dat we apparaten hebben die ons met de buitenwereld verbinden. Het is echter belangrijk om te weten waar te veel schermtijd toe kan leiden wat betreft de gezondheid van je ogen, en om dit binnen de perken te houden.”

Samen met het onderzoek heeft Vision Direct negen tips gepubliceerd voor het behoud van de gezondheid van de ogen. Een daarvan is het plaatsen van een computerscherm op minstens 40 cm afstand en een andere is de 20-20-20-regel, waarbij je elke 20 minuten een pauze inlast en 20 seconden wegkijkt naar iets dat op 20 meter afstand ligt.

Ruzie en schuldgevoel

Nog een paar 'leuke' weetjes: een derde van de ondervraagden met een relatie heeft wel eens ruzie gehad met hun partner over de tijd die zij besteden aan hun beeldschermen. Een op de vier ouders denkt dat hun kinderen te lang op hun spelcomputer of telefoon zitten en een vijfde zegt het een uitdaging te vinden om de schermtijd van kinderen onder controle te houden. Maar bijna de helft voelt zich hypocriet omdat ze hun kinderen vertellen korter achter hun schermen te zitten, terwijl zij zelf net zo schuldig zijn.





Over een gemiddelde levensduur van 64 jaar (18-82) is dat 395.562 uur en 40 minuten, het equivalent van 16.482 dagen, oftewel 45 jaar.