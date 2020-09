Playtime is een streaming-platform, wat betekent dat spelers de games kunnen spelen zonder ze te hoeven downloaden. Het aanbod bestaat uit meer dan driehonderd titels in verschillende categorieën en moeilijkheidsgraden. Daaronder bevindt zich dus echt Nederlandse content zoals Lingo, Denksport, Kikker en Dolfje Weerwolfje, maar ook aanbod van merken als Studio 100, Disney, Cartoon Network en Nickelodeon en daarnaast klassieke games van Atari. Op Playtime zijn leeftijdscategorieën in te stellen, zodat kinderen niet bij volwassen inhoud kunnen.

Abonnementsvorm

Playtime is speelbaar op smartphones, tablets en op de computer. Het abonnement is de eerste maand gratis, daarna betalen spelers een vast bedrag van € 4,99 per maand. Op één account kunnen zij onbeperkt spelen op maximaal vijf schermen tegelijk, zonder extra kosten of advertenties. De opzet en de prijs is daarmee hetzelfde als die van Apple Arcade.

Louise van Nispen, CEO van Talpa Gaming: “Meer dan 8 miljoen Nederlanders van alle leeftijden spelen graag online, inmiddels de snelst groeiende vorm van entertainment. Met Playtime bieden we een hoogwaardig en onderscheidend platform door de specifieke focus op de Nederlandse consument, de gebruiksvriendelijkheid en de unieke selectie aan games van topmerken.” Playtime is een initiatief van Talpa Gaming, dat weer een samenwerking is tussen Talpa Network en Azerion, een grote Europese gamesproducent.