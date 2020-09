iOS 14 is sinds deze week beschikbaar voor de iPhone, maar helemaal bugfree is het besturingssysteem niet. Een van de nieuwe functies is dat gebruikers als standaard een andere browser en mailprogramma kunnen instellen in plaats van Apple’s eigen Safari en Mail. Bijvoorbeeld Chrome als browser en Outlook als mailprogramma. Links openen daarna dan altijd in deze apps, tenminste, dat is in ieder geval het idee. Echter: wanneer je je iPhone (of iPad, want dit geldt ook voor iPadOS 14) uit- en opnieuw aanzet, heeft Apple van Safari en Mail toch weer de standaardprogramma’s gemaakt.

E-mail-links

Deze bug werd opgemerkt door de deskundige website 9to5mac.com. Tenminste, als het een bug is, laten we ervan uitgaan dat Apple deze reset niet expres heeft ingebouwd, dat zou erg onaardig zijn. Een andere storing is dat wanneer iOS 14-gebruikers de standaard mail-app wijzigen maar als standaardbrowser Safari laten staan, e-maillinks in Safari vervolgens nog steeds worden geopend in Apple’s Mail-app in plaats van het standaardprogramma dat je net had ingesteld. Deze bugs zijn zo vers, dat Apple hier niet op heeft gereageerd.

App-bouwers boos op Apple

Sommige apps blijken ook niet goed meer te werken in iOS 14. Op social media klagen de app-bouwers dat Apple ze heeft overvallen door de update slechts een dag van tevoren aan te kondigen, waar dat vorig jaar nog een week was. Ze zouden daardoor niet genoeg tijd hebben gehad om hun apps bij te werken. De bekendste is Nintendo dat klaagt dat zijn app Animal Crossing: Pocket Camp niet meer wil opstarten en raadt gebruikers aan de update naar iOS 14 daarom voorlopig nog even uit te stellen. Dit ondanks dat de bèta-versie van het besturingssysteem toch al een paar maanden uit was.



De verhouding tussen Apple en de app-ontwikkelaars community is de laatste tijd sowieso verslechterd na de ophef over de hoge bedragen die Apple verdient aan apps van derden in zijn App Store. Standaard int Apple dertig procent van alle inkomsten die de apps in zijn appwinkel binnenhalen. Deze kwestie was ook de aanleiding voor het hoog oplopende conflict tussen Apple en Epic, de makers van het spel Fortnite.