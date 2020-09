De PlayStation van Sony en de Xbox van Microsoft zijn elkaars grote concurrenten op de markt voor gameconsoles. De PlayStation is tot nu toe marktleider met een marktaandeel van 52 procent tegenover 23 procent voor de Xbox. Nintendo is de andere grote speler met zijn Switch, maar die is wat betreft de games die je kunt spelen, niet vergelijkbaar. Sony en Microsoft brachten beide in 2013 de voorgangers uit – de PlayStation 4 versus de Xbox One – en gamers kijken nu reikhalzend uit naar de nieuwe-generatie consoles die net voor de feestmaand worden uitgebracht. De voorinschrijving voor beide consoles start binnenkort.

Goedkopere varianten

Naast de reguliere PlayStation 5 en de Xbox X brengen beide bedrijven ook een goedkopere versie uit die het alle twee zonder schijfstation moeten stellen en daar blijkt wel een prijsverschil. De PlayStation 5 ‘Digital Edition’ van Sony gaat bij ons € 399,- kosten tegenover € 299,- voor de Xbox S, de iets uitgeklede versie van Microsofts Xbox. Dat verschil in prijs is wel verklaarbaar: waar de ‘Digital Edition’ behalve het schijfstation dezelfde specificaties heeft als de volwaardige PlayStation 5, moet de Xbox S het stellen met minder grafische prestaties dan zijn grote broer, voor gamers uiteraard een belangrijk onderdeel.

Games

Sony heeft een aantal exclusieve game-titels waarvan nu al bekend is dat ze voor de nieuwe console € 10,- duurder zullen worden. Op de PlayStation 5 kun je echter ook verreweg de meeste PS4-games spelen, zo belooft het merk. Van de exclusieve Xbox X-games is nog niet bekend wat ze gaan kosten. Voor beide consoles bestaat daarnaast ook een gameplatform waarop je je kunt abonneren, de Microsoft Game Pass en Sony’s PlayStation Now.