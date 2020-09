Er werd vooraf driftig over gespeculeerd of Apple’s nieuwe iPhone ook zou worden geïntroduceerd, maar de afgelopen dagen werd al duidelijk dat Apple de deadline van zijn september-evenement niet zou halen. De lancering van de iPhone 12 met 5G-ondersteuning is een aantal weken uitgesteld, deels vanwege achterstanden bij toeleveranciers, maar ook omdat het bedrijf de tijd nog niet rijp acht voor een nieuw en peperduur topmodel. De grootste winst behaalde het bedrijf dit jaar met zijn goedkopere Apple SE 2020. Er is desalniettemin veel nieuws binnengekomen uit Cupertino, hier een kort overzicht.

iPad en iPad Air

Apple presenteerde de achtste generatie iPad, die is uitgerust met de A12 Bionic-chip. Die zorgt ervoor dat de processor in de nieuwe iPads 40 procent sneller is dan die in de vorige generatie en dat de grafische prestaties zijn verdubbeld. De zogenoemde Neural Engine moet de apparaten meer mogelijkheden geven voor onder andere augmented reality en fotobewerking. De nieuwe iPad is uitgerust met een 10,2-inch Retina-display en Touch ID en draait op het vers geïntroduceerde iPadOS 14-besturingsysteem. Voor de iPad zijn allerlei accessoires beschikbaar, zoals smart toetsenborden en covers. De 8ste generatie iPad is nu te bestellen en vanaf vrijdag 18 september leverbaar in zilver, spacegrijs en goud met 32 GB of 128 GB opslagcapaciteit voor de vanafprijs van € 389,- voor het Wi-Fi-model en € 529 voor het Wi-Fi + Cellular-model.

Daarnaast introduceert Apple een nieuwe iPad Air, volgens het bedrijf “de krachtigste, veelzijdigste en kleurrijkste iPad Air ooit”. Het model is in vijf kleuren verkrijgbaar, heeft een groter 10,9-inch Liquid Retina-display, een betere camera en geluid en eveneens de nieuwe Touch ID-sensor. Het belangrijkste zit echter onder de motorkap: de A14 Bionic-chip, die het apparaat sneller en krachtiger maakt. De iPad Air heeft aan de voorkant een 7-MP FaceTime HD-camera en aan de achterkant met dezelfde 12-MP camera als de iPad Pro. Daarmee kun je foto’s in een hogere resolutie nemen en 4K-video’s opnemen. Het Wi-Fi-model gaat vanaf € 669,- kosten en het Wi-Fi + Cellular-model vanaf € 809,-. Ze zijn uitgerust met 64 GB of 256 GB opslagcapaciteit en vanaf volgende maand leverbaar.

Apple Watch 6

De Apple Watch 6-serie heeft als belangrijkste nieuwe feature een meter die het zuurstofgehalte in het bloed meet. Daardoor moet je een beter beeld van je conditie en gezondheid krijgen. Het zuurstofgehalte, ook wel saturatie genoemd, is het percentage zuurstof dat in je rode bloedcellen van je longen naar de rest van je lichaam wordt getransporteerd. Hieraan kun je aflezen hoe het met de circulatie van zuurstofrijk bloed in het lichaam gesteld is. De smartwatch-serie draait op het nieuwe watchOS 7 besturingssysteem met functies als ‘Gezinsconfiguratie’, het bijhouden van je slaappatroon, automatische detectie wanneer je je handen wast en nieuwe fitness-oefeningen. De Apple Watch-serie 6 (met gps) is vanaf a.s. vrijdag verkrijgbaar vanaf € 429,- en het exemplaar met gps en belfunctie gaat vanaf € 529,- kosten.

Met de Apple Watch SE heeft Apple ook een goedkopere variant uitgebracht, die ook beschikt over het nieuwe besturingssysteem watchOS 7 en verder over een groter display en de basis-smartwatchfuncties van de duurdere soortgenoot. De SE-variant is verkrijgbaar vanaf € 299,- en het exemplaar met belfunctie vanaf € 349,-.

Apple One

Tot slot werd Apple One aangekondigd, een alles-in-één abonnementsdienst voor Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ en iCloud. Met één abonnement kun je op alle apparaten (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac) gebruikmaken van deze diensten. Apple One kent meerdere abonnementsvormen, waaronder Individual (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en 50 GB aan iCloud-opslag voor € 14,95 per maand) en Family (het voorgaande met 200 GB aan iCloud-opslag voor € 19,95 p.m. dat met maximaal zes gezinsleden kan worden gedeeld).