Vorige week kwam Android 11 beschikbaar, we schreven daar al over. Maar komt ook jouw smartphone in aanmerking voor de update van dit populaire besturingssysteem en zo ja: wanneer?

In PC-Active 314 (pag. 62-63) die eind deze week verschijnt, geven we een overzicht van de belangrijkste veranderingen die Android 11 met zich meebrengt. Op deze plek vind je het updatebeleid voor de meest populaire smartphones van merken zoals Samsung, Huawei, OnePlus, Xiaomi en Oppo. Android 11 is sinds deze maand beschikbaar voor telefoonfabrikanten, maar die beslissen óf, wanneer en voor welke toestellen ze die update uitrollen. In veel gevallen doen ze dat dat pas nadat ze hun eigen 'look and feel' aan het besturingsysteem hebben kunnen geven. Kijk of ook jouw toestel een update mag verwachten.