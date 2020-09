Het softwarebedrijf bericht dat het zijn testdatacenter op de zeebodem bij de Orkney’s deze zomer naar boven heeft gehaald. Twee jaar lang lag deze proefopstelling van het ‘Project Natick’ op 35 meter diepte voor de kust van de Schotse eilandengroep: 864 servers en 27,6 petabytes aan data die continu werden gemonitord. Volgens het bedrijf heeft deze test bewezen dat datacenters onder water “logistiek, ecologisch en economisch” praktisch en haalbaar zijn.

Menselijke onhandigheid

Het uitgangspunt van de onderzoekers was dat een verzegelde container op de zeebodem de betrouwbaarheid van datacentra zou verbeteren. Op het land zijn corrosie door zuurstof en vochtigheid, temperatuurschommelingen en onhandige acties van mensen die kapotte onderdelen vervangen, allemaal factoren die bijdragen aan een hogere storingsgevoeligheid. De onderzeese container werd gevuld met stikstof, dat minder corrosiegevoelig is dan zuurstof. Ook de veel constantere temperatuur van het zeewater bleek goed te zijn voor de stabiliteit van de servers.

Minder uitval

Projectleider Ben Cutler: ‘Ons uitvalpercentage in het water is een achtste van wat we op het land zien. Dat moet trouwens ook wel, want áls er iets kapot gaat, kom je er op de bodem van de zee er natuurlijk veel lastiger bij. Maar toch: alles meegerekend mogen we intussen concluderen dat het serververlies per tijdseenheid op zijn minst gelijk is met plaatsing op het land. Alle reden om verder te gaan met onze testen.”



De volgende stap voor Microsofts Project Natick-team: aantonen dat de servers gemakkelijk kunnen worden verwijderd en gerecycled zodra ze het einde van hun levensduur hebben bereikt.