Het aanbod van illegale film-, televisie- en gamesdownloads is in elkaar gestort sinds de arrestatie eind augustus van leden van de Sparks Group in 18 landen waaronder Nederland. In de VS, Europa en Azië werden zestig servers offline gehaald.

Opsporingsdiensten in verschillende landen hadden de Sparks Group al sinds 2016 op de korrel. In een gecoördineerde actie op 26 augustus deden Eurojust, Europol en de Amerikaanse politie invallen in achttien verschillende landen. In totaal zestig servers werden offline gehaald, ook in Nederland, en meerdere mensen zijn gearresteerd.



De Sparks Group is een van de grootste georganiseerde bendes op het terrein van illegale downloads. Hóe groot, blijkt nu: volgens website Torrent Freak is het aanbod van illegale films, televisieseries, games en e-books op torrensites sindsdien gekelderd. De site illustreert dit met een grafiek van het aanbod van illegale tv-series op downloadsite predb.org in de week van de arrestaties.



Voor films, games en e-books gelden vergelijkbare resultaten. Het gat in de illegale aanbod wordt meestal snel weer opgevuld, maar volgens verschillende deskundigen was deze Sparks Group zo groot, dat de impact van de politieactie nog altijd gevoeld wordt. Er zijn meer van dit soort grote georganiseerde downloadgroepen actief onder namen als Geckos, Rovers en Splinters.

Misleiding

Door de distributeurs van films, tv-series en dergelijke te misleiden, kreeg Sparks legale kopieën van dvd- en Blu-Ray-schijven in handen van grote films, televisieshows en andere content. Met speciale software werd de copyrightbescherming omzeild en vervolgens verspreidden de leden hun illegale kopieën vóór de geplande releasedatum via hun servers naar streamingwebsites, peer-to-peer- en torrent-netwerken. Volgens Europol is zowat elke grote Hollywood-productie de afgelopen jaren vroegtijdig gelekt door de Sparks Group. De schade aan de rechthebbenden loopt in de tientallen miljoenen euro’s.





