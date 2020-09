Motorola maakte ooit naam met zijn Razr-klaptelefoons en kon die serie vorig jaar nieuw leven inblazen, dankzij de moderne vouwtechnologie voor smartphones. In oktober introduceert het Amerikaanse merk de opvolger van dat compacte toestel met vouwbaar scherm: de Razr 5G.



De naam suggereert het al: dit toestel is voorbereid voor het snellere 5G-netwerk, dat volgend jaar zijn beslag moet krijgen. Daarnaast zijn vooral de camera’s verbeterd ten opzichte van het vorige model. De camera aan de voorzijde heeft een 20-megapixelsensor en maakt quad-pixel 5-megapixel-foto's. De 48-megapixel-camera aan de achterzijde heeft een laser-autofocus ‘time-of-flight’-functie en optische beeldstabilisatie. Deze camera kun je ook gebruiken als het apparaat dichtgeklapt is.

6,2 en 2,7 inch

Uitgeklapt tref je een HD-scherm van 6,2 inch en 21:9 beeldverhouding. Ingeklapt kijk je naar een handig 2,7inch OLED-schermpje, dat je gebruikt voor de basisfuncties en je meest gebruikte apps. De Motorola Razr 5G heeft een Snapdragon 765G-processor. Het werkgeheugen is uitgebreid van 6 naar 8 GB en hij heeft 256 GB aan opslagruimte. Ook de accu van de Razr 5G is geüpgraded en meet nu 2.800 mAh in plaats van de 2.510 mAh van het vorige model.



Deze Motorola Razr 5G concurreert met de Samsung Galaxy Z Flip. Wat betreft prijs zijn ze in ieder geval vergelijkbaar, deze Razr 5G gaat € 1499,- kosten. Hij wordt geleverd in de kleuren zwart, zilver en roségoud.