De bèta-versie van Google nieuwste besturingssysteem was al een tijdje in de lucht, maar vanaf nu is de officiële lancering van Android 11 een feit. Google maakte dat gisteren bekend in een blog. De belangrijkste uiterlijke verandering is de invoering van zogenaamde chatbubbels: een ‘tekstballon’ die over geopende apps heen ligt, waardoor je snel kunt antwoorden en schakelen tussen verschillende gesprekken. Nieuw is ook dat je in Android per individuele app kan aangeven of je deze toegang wilt geven tot privacygevoelige zaken als de microfoon, camera en locatie. Bovendien kun je instellen of deze toegang permanent of eenmalig moet zijn.

Smartphone als afstandsbediening

Nieuw is ook dat je smartphone met Android 11 als afstandsbediening gaat dienen. De power-knop lang ingedrukt houden opent alle slimme apparaten in je buurt, die je vervolgens direct kunt bedienen. Elk apparaat opent in een eigen tab, waardoor je daar makkelijk tussen kunt schakelen. Je hoeft niet dus langer voor ieder ‘connected’ apparaat een eigen app te openen.

In dit bericht over de bèta-versie lees je meer over de nieuwe functionaliteiten van Android 11.

Pixel eerst

Google’s Pixel-telefoons zijn de eerste die van de Android 11-upgrade kunnen profiteren. Daarna zijn smartphones van OnePlus, Xiaomi en OPPO aan de beurt. Andere grote merken zullen volgen zodra zij hun eigen ‘draai’ aan het besturingssysteem hebben gegeven.

In PC-Active 314, die eind volgende week verschijnt, wordt Android 11 breed uitgemeten. Bovendien vind je in dat artikel een link naar een update-lijst per merk en model. Daarin kun je zien of jouw smartphone ook de Android 11-upgrade krijgt en zo ja, wanneer dat is.