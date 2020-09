1 op de 5 huishoudens slim beveiligd

Op zes procent van de woningen zit inmiddels een slimme deurbel, waarvan de helft van het merk Ring. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor, een doorlopend onderzoek van Multiscope naar het bezit en gebruik van smarthome-producten. Volgens het onderzoek worden Nederlandse huishoudens steeds beter beveiligd. Op dit moment is 18 procent van alle huishoudens in het bezit van slimme beveiligingsapparatuur. In 2018 was dit nog 15 procent. Eén op de tien huishoudens heeft een IP-camera, waarmee dit het populairste beveiligingsapparaat is.

Groeimarkt

Ook in de toekomst blijft slimme beveiliging doorgroeien, stelt Multiscope: één op de vijf consumenten is van plan om binnen een jaar slimme beveiliging aan te schaffen. Volgens de onderzoekers hebben consumenten afgelopen jaar voor een half miljard aan slimme beveiliging en veiligheid uitgegeven. Ten opzichte van 2018 is dit een flinke groei van 38%. Het meeste geld wordt uitgegeven aan slimme beveiligingssystemen (227 miljoen euro) en beveiligingscamera’s (183 miljoen euro). De omzet van slimme deurbellen is ten opzichte van 2018 verdubbeld naar een totaal van 64 miljoen euro.