“Batterijen niet inbegrepen” lees je vaak op verpakkingen en wat betreft computerwetenschapper Jasper de Winkel en zijn drie collega’ s blijft dat zo. Samen ontwierpen ze een game-console voor retro-videogames zonder batterijen. In plaats van op AA-batterijen loopt hun op de klassieke Nintendo Game Boy gebaseerde console op vijf rijtjes met zonnecellen en toetsen die bij het indrukken energie opwekken.

Revolutionair

Engage, zoals het apparaat officieel heet, is geen directe kopie maar wel totaal geïnspireerd op de klassieke console uit 1989. Hij lijkt erop en is even groot, maar is slechts de helft zo zwaar en volledig opgebouwd uit moderne componenten. “Vanaf het begin af aan was duidelijk dat we dat ouderwetse Nintendo Game Boy-gevoel wilden benaderen. Die console was toen revolutionair en dat is die van ons nu ook weer”, zei Jasper de Winkel tegen CNet. Nintendo heeft overigens nog niet op het project gereageerd.

Tien seconden

Speel je een game als Tetris op de Engage, dan houdt het apparaat het op dit moment nog zo’n tien seconden vol voordat de energie op is. Binnen een seconde speel je echter weer verder. En waar een console met lege batterijen de game platlegt en je al je voortgang kwijt bent, hebben de makers de Engage zo geprogrammeerd dat je exact doorspeelt waar je gebleven was.

Tien seconden spelen, één seconde wachten, dat klinkt marketingtechnisch niet heel bemoedigend. Maar voor deze wetenschappers draait het uiteraard vooral om het experiment. Jasper de Winkel, Vito Kortbeek, Josiah Hester en Przemysław Pawełczak presenteren hun Engage op 12 september online tijdens de jaarlijkse UbiComp-conferentie van de Association for Computing Machinery.



Lees er alles over en bekijk een filmpje op www.freethegameboy.info