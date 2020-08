De officiële CoronaMelder-app is sinds enkele weken beschikbaar en wordt nu getest in delen van Nederland. De bedoeling was dat de app op 1 september landelijk zou worden uitgerold, maar die beslissing is teruggedraaid. Minister De Jonge van Volksgezondheid deelde dit vandaag mee in een brief aan het parlement. Als reden geeft voor het uitstel van de CoronaMelder zegt De Jonge dat er eerst een wettelijke basis moet zijn voor het gebruik van de app. In de spoedwet, die binnenkort wordt behandeld door de Tweede en Eerste Kamer, moet onder andere worden vastgelegd dat de persoonsgegevens alleen voor bron- en contactonderzoek mogen worden gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens had hier eerder al op aangedrongen.

Vrijwillig

Minister De Jonge schrijft bovendien in zijn Kamerbrief dat in de spoedwet - officieel de “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19” - moet worden opgenomen dat het gebruik van de app vrijwillig is. Zo mogen werkgevers hun personeel bijvoorbeeld niet dwingen om de CoronaMelder te gebruiken. Ook in de horeca mogen gasten niet geweigerd worden als ze de app niet willen gebruiken.



De spoedwet is half juli door minister De Jonge ingediend en wordt naar verwachting in de eerste week van september door de Tweede Kamer besproken.