In iOS 14 moeten apps expliciete toestemming vragen aan gebruikers om gegevens te mogen verzamelen en te versturen, wat betekent dat adverteerders gebruikers niet langer zomaar kunnen ‘volgen’ naar apps buiten Facebook.



Facebook werkt met Audience Network, een service die het bedrijf omschrijft als “een manier voor adverteerders om hun campagnes buiten Facebook naar andere mobiele apps” uit te breiden. Hiertoe plaatsen commerciële bedrijven identificatiecodes om Facebook-klanten ook buiten het sociale platform advertenties voor te kunnen schotelen op basis van hun ‘likes’, voorkeuren en klikgedrag. Gebruikers die op deze manier worden ‘getarget’, zijn acht keer meer geneigd om producten te kopen, zegt Facebook in de reclame voor zijn Audience Network.



Opt-in

iPhone- en iPad-gebruikers konden zich al afmelden voor deze advertentie-tracking via een opt-out, maar iOS 14 draait komend najaar de rollen om: alle gebruikers moeten zich daarin actief aanmelden, voordat ze kunnen worden gevolgd: opt-in. “Dit kan Audience Network zo ondoeltreffend maken in iOS 14, dat het misschien niet zinvol is om het nog aan te bieden”, verzucht Facebook. Het bedrijf vreest voor een halvering van zijn advertentie-inkomsten op iOS-apparaten.