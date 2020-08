Vanaf vandaag kun je vanuit je woonkamer in augmented reality prehistorische wezens en historische voorwerpen bekijken. Google heeft daartoe zijn Arts and Culture-app uitgebreid. Zo kun je nu virtueel om de cambropachycope heenlopen, zonder dat je daarvoor naar het Darwin State Museum in Moskou hoeft. Of wat dacht je van het ruimtepak van Neil Armstrong uit het Smithsonian Institute?

Augmented reality

Google werkt voor zijn Arts and Culture-app samen met musea over de hele wereld. De aankondiging komt op het moment dat veel musea weer voorzichtig opengaan, maar vanwege de coronamaatregelen zal de toegankelijkheid nog niet zo snel op het oude niveau zijn. AR, augmented reality, biedt dan uitkomst, ook zal de smartphone-beleving niet kunnen tippen aan het gevoel van ontzag dat je krijgt bij het zien van het 25,2 meter lange skelet van een blauwe vinvis aan het plafond van het Natural History Museum in Londen. Maar leuk is het wel.



Tot de historische voorwerpen behoort onder andere een pre-Inca-beeld uit 500 v.C. Ook enkele schilderijen zijn nu in augmented reality te bekijken, zoals een zelfportret van Frida Kahlo en Gustav Klimts De kus. Nadat je het voorwerp in je kamer hebt ‘geplaatst’, kun je het van alle kanten bekijken en het zelfs filmen of er foto’s van maken met je telefooncamera.

Kunsthistorische app

Google’s kunst- en cultuur-app staat vooral bekend om de vele kunsthistorische werken, zoals schilderijen, beeldhouwwerken en architectuur. De afgelopen jaren zijn er in de app al vaker AI-trucjes uitgehaald, zoals in 2018 toen je selfies kon matchen met wereldberoemde portretten. Recenter zat er een fotofilter in de app waarmee je eigen foto’s kon bewerken in de stijl van beroemde meesters. Sinds 2019 bevat Google’s app behalve museumexposities ook 3D-dieren en nu dus ook dinosaurussen en prehistorische insecten en kreeftachtigen, zoals de hier getoonde cambropachycope.

Hardware

De aankondiging van Google vermeldt niet welke hardware je precies nodig hebt om de nieuwste tentoonstellingen in augmented reality te bekijken, maar bij eerdere AR-opties moest je óf een door ARCore ondersteund Android-apparaat hebben óf een iPhone of iPad met iOS 11 en hoger. Je vindt de augmented reality-exposities in de Arts and Culture-app door te zoeken naar AR. Struin door de verschillende exposities en wanneer je een voorwerp in 3D wilt bekijken, druk je op de knop Bekijk in Augmented Reality.