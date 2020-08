Tot nu toe waren de kaarten van Google Maps nogal grof: bos was groen, de rest lichtgeel. In de nieuwe update, die direct wordt uitgerold voor alle 220 landen waar de app beschikbaar is, zijn de kaarten veel gedetailleerder. Je zie nu onderscheid tussen dichte bebossing en lichter groen voor gras en weilanden. Zee en meren krijgen verschillende blauwtinten en zelfs sneeuwtoppen in de bergen zijn nu zichtbaar. Dit alles met dank aan een beter analyse van Google’s satellietbeelden.

IJsland vóór en na



Zebrapaden

Het is al de tweede grote update van Google Maps dit jaar. In februari, op de introductiedatum van de app nu vijftien jaar geleden, werden de aanbevelingen-optie en het logo van de app al opgefrist. En er staat nog meer op stapel: naast het landschap wil Google ook grote steden meer inzichtelijk – en verkeersveiliger – maken: met het tonen van trottoirs, zebrapaden en typen bestrating. Handige informatie voor voetgangers én voor automobilisten die met de app navigeren. Deze uitbreiding tot op microniveau is echter voorlopig beperkt tot de steden New York, San Francisco en Londen, andere grote steden moeten later volgen.