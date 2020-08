De accounts behoren toe aan zogenoemde trollen wier doel het is om onrust te zaaien en de maatschappij te ontregelen. Zulke accounts zijn te herkennen aan fictieve namen, onherkenbare foto’s, berichten over één specifiek onderwerp (in dit geval corona) en een klein sociaal netwerk. In dit geval zijn de accounts ook pas na de start van de coronacrisis aangemaakt, of pas sinds die tijd actief. Ook worden de berichten soms gepost vanuit een andere tijdzone dan de Nederlandse. Naast deze 50 zijn er nog eens 500 accounts gevonden waarvan vermoed wordt dat het nepnieuws-accounts zijn.

Complottheorieën

Twitter heeft tegen 14 van de 50 accounts actie ondernomen. Sommige zijn opgeschort en andere hebben tijdelijke beperkingen opgelegd gekregen. De trollen creëren de gedachte dat de coronacrisis niet zo erg is als wordt gezegd, verspreiden complottheorieën en verspreiden leugens over geneesmiddelen.

Verspreiding

Uit het onderzoek van Pointer blijkt ook dat in de afgelopen vijf maanden 530 berichten met nepnieuws zijn gedeeld door anderen die deze trol-accounts geloofden. Zulke berichten gingen onder andere over dat het virus niet dodelijker zou zijn dan de griep, dat het virus in een laboratorium is gemaakt of dat het door het 5G-netwerk is veroorzaakt. Deze “feiten” zijn in totaal 12.354 berichten verspreid over 3.901 verschillende Twitter-accounts.