De Amerikaanse computerwetenschapper Russel Kirsch is vorige week overleden aan complicaties rond Alzheimer. Kirsch was de uitvinder van de pixels in onze schermen en een pionier in digitale fotografie. Hij is 91 jaar geworden.

Russel Kirsch werd in 1929 geboren in New York en overleed op 11 augustus 2020 in zijn huis in Portland, Oregon. In 1957 bouwde Kirsch een fotoscanner omdat hij nieuwsgierig was of een computer ook in staat zou zijn om de wereld te zien. Voor zijn experiment gebruikte hij een babyfoto van zijn zoon Walden, dit is eerste digitale foto. Deze iconisch geworden foto staat in de lijst van 100 foto’s die de wereld hebben veranderd van Life Magazine.

SEAC

Kirsch werkte voor de Amerikaanse overheid en kreeg hierdoor de beschikking over een SEAC, een van de eerste generatie computers in de VS. De computer was alleen bedoeld om officiële berekeningen te maken, maar het team waar Kirsch onderdeel van was, deed veel meer met de SEAC. Zij wilden testen waartoe de computer daadwerkelijk in staat was, en bouwde hier de fotoscanner voor.

Pixels

Kirsch bedacht dat het handig zou zijn om een foto digitaal in kleine stukjes te hakken om zo verschillende niveaus aan informatie te registreren. Zo moesten er meerdere opnames van de foto genomen worden om de verschillende grijswaardes te krijgen. De kleine stukjes foto konden zo elk een andere grijswaarde hebben en als ze dan weer digitaal aan elkaar gelijmd werden kreeg je een herkenbare foto. Frederic Billingsley beschreef dit soort foto-elementen als pixels in 1965 toen hij sprak over foto’s die ruimtesondes hadden gemaakt van de Maan en Mars. Als test gebruikte hij hiervoor de babyfoto van zijn zoon. Deze was 5 bij 5 centimeter groot en hij gebruikte voor de digitalisering een resolutie van 176 bij 176 pixels. Ter vergelijk: digitale camera’s en camera’s op je smartphone meten foto’s niet in pixels, maar in megapixels; een miljoen keer zoveel.

Vierkanten

Russell Kirsch realiseerde zich later dat hij een fout had gemaakt, omdat pixels vierkant zijn. Hij zag dat hierdoor de natuurlijke vormen op een foto verloren gaan. Hij vond het jammer dat de wereld daar altijd last van heeft gehouden, hoe logisch de keuze voor hem toen ook was. Zelfs nadat Kirsch met pensioen ging in 2001, bleef hij aan de pixels sleutelen, in de hoop dat hij een betere vorm voor de pixels kon maken dan de vierkantjes. Toen Kirsch 81 was, bedacht hij een systeem waarbij gebieden van 6 bij 6 pixels worden ingedeeld op zo’n manier dat er een groot contrast ontstaat op het beeld. Dit idee is nooit doorgebroken.