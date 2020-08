Donderdag is het populaire spel Fortnite verwijderd uit de App Store van Apple en de Play Store van Google. Zodoende is het niet mogelijk Fortnite te spelen op een iPhone, iPad of een Android-toestel.

Google en Apple hebben Fortnite uit hun appwinkels gehaald. Dat kwam omdat Fortnite zijn eigen betalingssysteem implementeerde, waarmee ze geen toeslag meer hoeven te betalen aan Apple en Google. Epic Games, het bedrijf achter Fortnite heeft Apple en Google inmiddels aangeklaagd.

De aankopen in een app op onze smartphones gaan vaak via de Apple App Store of de Google Play Store. Op die manier krijgen Apple en Google 30% van het aankoopbedrag. Donderdag introduceerde Epic Games, het bedrijf acter Fortnite, zijn eigen betalingssysteem op Android en iOS waarmee Apple en Google, en de 30% toeslag, omzeild worden.

V-Bucks

Door een nieuw betalingssysteem te introduceren, zou Fortnite zijn spelers de keuze geven op welke manier ze betalen voor de monetaire eenheid V-Bucks die gebruikt worden voor microtransacties in Fortnite. Met het betalingssysteem van Fortnite zelf geldt een permanente korting van 20% voor spelers en zo hoeft Epic geen geld aan Apple en Google af te staan.

1984

Epic Games was voorbereid op de verwijdering van Fortnite uit de appwinkels. Apple werd meteen aangeklaagd voor machtsmisbruik door de App Store. Daarnaast werd er meteen een filmpje geüpload waarin de regels van Apple werden vergeleken met het boek 1984 van schrijver George Orwell en de Twitter hashtag #FreeFortnite is gestart. Het filmpje van Fortnite is zo gemaakt alsof het lijkt op een reclame voor de 1984 MacIntosh waarin Apple zegt dat ze niet zo zijn als het totalitaire regime in het boek van Orwell.

OnePlus

Volgens Epic Games is Google verantwoordelijk voor het belemmeren van een deal tussen telefoonmaker OnePlus en Epic Games. De deal hield in dat een OnePlus-telefoon met Fortnite al geïnstalleerd gekocht kon worden. Een soortgelijke deal met telefoonmaker LG zou ook zijn tegengehouden. De reden hiervoor zou zijn dat Google zorgen uitte over de omzeiling van de Play Store.

Regels

Apple op zijn beurt stelt dat de verwijdering van Fortnite logisch is, want Fortnite breekt met opzet de regels van Apple. “De verandering die Epic wou voor Fortnite was niet goedgekeurd door Apple,” aldus een statement van het bedrijf.

Epic Games-app

Het is nog wel mogelijk om Fortnite op Android-toestellen te installeren, maar dan moet je buiten de Play Store naar de website van Epic Games gaan en daar wordt verteld dat je bijvoorbeeld de Epic Games-app of de Samsung Galaxy Store kunt gebruiken. Op iOS-apparaten is het nu onmogelijk om Fortnite te installeren.