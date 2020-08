Instagram is in de Verenigde Staten voor de rechter gesleept. De aanklacht is dat Instagram zonder toestemming de gezichten van zijn gebruikers zou verzamelen.

Volgens de aanklagers in de Amerikaanse staat Illinois maakt Instagram gezichtssjablonen van zijn gebruikers om op die manier mensen op foto’s te kunnen identificeren. Dit gebeurt zonder de toestemming van de gebruikers van Instagram. Dit verzamelen van gezichtsdata zou niet alleen van toepassing zijn op de gebruikers van Instagram, maar ook op vrienden en familie die ook op de foto’s staan.

Zodra een gezichtssjabloon is gemaakt via Instagram, kan het gebruikt worden voor alle diensten die Facebook aanbiedt en de gezichtsherkenning van het bedrijf versterken. Daarbij worden de sjablonen gedeeld met andere bedrijven zonder de toestemming van de gebruikers en anderen die op de foto’s staan. Dit is in strijd met de wet in Illinois, aldus de aanklacht.

Class action

De rechtszaak is een wat in de VS bekendstaat als class action-rechtszaak. Dit betekent dat iedereen die zich gedupeerd voelt, zich hieraan kan aansluiten. De aanklagers eisen een schadevergoeding voor 100 miljoen Amerikaanse Instagram-gebruikers. Ze eisen dat Instagram een boete betaald van 5.000 dollar per slachtoffer. Als alle Instagram-gebruikers in de VS deelnemen aan de class action-rechtszaak, kan de schade voor Instagram oplopen tot 500 miljard dollar.

Stephanie Otway, een woordvoerder van Facebook heeft laten weten aan Business Insider dat deze rechtszaak nergens op gebaseerd is. Ze zegt dat Instagram geen gezichtsherkenning gebruikt, in ieder geval niet zoals de Facebook-app dat doet.

Facebook schikt

Afgelopen maand was er een andere zaak waarbij Facebook beschuldigd werd van het gebruik van gezichtsherkenning zonder toestemming te vragen van zijn gebruikers. Hierbij schikte het bedrijf en moest het 650 miljoen dollar betalen.